Meghan et Harry: "Après l'annonce de leur départ de la famille royale, le prince William ne leur a plus parlé pendant 2 mois"

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

Dans une interview télévisée pour promouvoir son livre, Omid Scobie a détaillé quel était l'état actuel de la relation des deux fils de Diana: "Les frères ne se sont plus parlés pendant 2 mois après le sommet de Sandringham organisé tout de suite après l'annonce explosive de Meghan et Harry. Cela va vraiment prendre du temps pour panser les plaies."

Et l'auteur d'émettre son avis: "Je pense qu'au fil du temps la distance entre les frères grandit de plus en plus".

En effet, ce livre autobiographique révèle que le plan du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer de leurs fonctions royales a rendu les relations difficiles, estime Omid Scobie.

Et de détailler le déclencheur de ce conflit: "Je pense que là où cela a vraiment mal tourné pour Harry, Meghan et les Cambridges, c'est le moment où les Sussex ont publié sur internet sans concerter la famille royale la feuille de route de leur nouvelle façon de travailler."

"Cette déclaration d'indépendance selon leurs condition n'a pas été discutée en interne. C'est vraiment ce qui a causé le plus de tort à William. Il n'est pas seulement le frère mais il est aussi le futur roi et il a estimé que cette démarche avait nui à la réputation de la famille et que le prince Harry avait mis à mal l'entreprise familiale en faisant une déclaration publique alors que cela aurait dû être discuté en privé et que Meghan et Harry avaient brisé quelque chose.''