"Au lieu de faire la leçon aux femmes, Meghan Markle devrait se réconcilier avec la famille de son mari", estime un expert royal

Depuis qu'elle a quitté la famille royale, Meghan Markle s'est lancée dans un certain nombre d'entreprises qui, selon elle, aideront les femmes du monde entier. Mais son programme de mentorat récemment lancé à l'occasion de ses 40 ans semble avoir échoué, constate un expert royal dans le Sun.

Le biographe royal Duncan Larcombe, détaille dans le Sun pourquoi le message est mal passé selon lui. La duchesse de Sussex a présenté un projet qui "tourne autour d'elle", a expliqué un expert.

L'idée de Meghan était que 40 femmes célèbres et prospères donnent 40 minutes de leur temps pour aider des femmes à retourner sur le marché du travail.

Selon ce biographe royal, le message n'est pas bien passé au Royaume-Uni, où les mères qui travaillent dur ne sont pas contentes que Meghan leur fasse la leçon depuis son luxueux manoir californien. "Elle est trop détachée de la réalité", estime cet expert. "Elle a elle-même quitté son job au sein de la famille royale après 2 ans", estime un autre expert.

Et de développer à The Royal Beat de True Royalty TV: "C'est génial, elle fait ça, elle vient d'avoir un bébé, et tout tourne autour de Meghan, et franchement, les gens ont l'impression que c'est de la foutaise. Cette initiative est absurde, elle devrait passer son temps à essayer de construire des ponts avec les personnes mêmes qu'elle et Harry ont trahies... C'est ce que croient la plupart des gens dans ce pays", a-t-il ajouté.