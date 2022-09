"Ballater, c'était le village de cœur d'Elizabeth": ici, la reine était comme "une voisine", nous avons rencontré son boucher officiel (vidéo)

Notre envoyé spécial Michaël Menten est en direct d'Ecosse, à quelques kilomètres de Balmoral où est décédée la reine, dans le village de Ballater. Un village qui, d'habitude, est plutôt calme... "C'est un petit village de 1.500 habitants devenu aujourd'hui le passage pour des milliers de personnes qui se rendent au château de la reine", explique notre journaliste sur place.

"Des files énormes se forment juste derrière moi parce que des bus ont été spécialement mis en place pour rejoindre le domaine de Balmoral situé à seulement 10 kilomètres. Ils partent complets toutes les 5 minutes", illustre-t-il. La police surveille aussi l'afflux de visiteurs, des cônes ont été placés sur les routes du village afin d'éviter des soucis de circulation, au vue du nombre importants de personnes présentes ici, constate notre envoyé spécial. "Ballater n'est pas habituée à voir autant de monde débarquer", ajoute-t-il.

Par contre, qu'Elizabeth II venait très régulièrement dans ce village durant les vacances d'été, elle était une habituée, explique notre journaliste. Et elle avait même son boucher officiel, John Sinclair de la boucherie "Sheridan's". "Quand elle était en vacances, nous étions la boucherie de la Reine", explique-t-il. "Sa nourriture préférée était probablement le 'Scotch lamb' (ndlr, agneau écossais). Elle adorait l'agneau le week-end pour ses invités du dimanche. Et quand le Duc était en vie, ils adoraient les barbecues", détaille John.

Pour lui, c'était d'ailleurs très important d'être le boucher officiel de la reine. "Les membres de la famille royale importent beaucoup pour nous dans cette partie du pays. C'est une très petite partie, et lorsqu'ils sont en ville, nos ventes augmentent de 50% durant les 3 mois que la reine passait ici", explique-t-il. "J'ai rencontré la reine à plusieurs occasions. A vrai dire je l'ai encore vu il y a quelques semaines au château", poursuit John. Une fois, il s'est même retrouvé dans la même salle qu'elle lors d'un repas. En tout cas, John en garde un très bon souvenir.

"Les habitants nous disent d'ailleurs qu'ils la considéraient comme une voisine plutôt que comme une reine. Certains d'entre eux ont même déjà croisé le prince Harry, ou encore William, et même, le dès à présent roi Charles III, dans les boutiques qui nous entourent" et même chez le glacier du coin, précise-t-il. "Ballater, c'était le village de cœur d'Elizabeth II", termine Michael Menten.



Glacier où se rendaient régulièrement William et Harry, ou encore Charles et Camilla © Michael Menten

Et ça se ressent en parlant aux habitants du village : "Elle était vraiment elle-même ici, elle venait se reposer", lance une habitante. "Je vais apporter ces fleurs pour la reine en signe de respect. Elle était très respectée. Je suis très triste et fière, elle était notre reine", ajoute une autre. "Elle faisait partie de la vie des gens d'ici tous les étés, c'était donc important d'être là juste pour lui dire merci et adieu".