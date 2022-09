"C'est le protocole ?" Une araignée se balade sur le cercueil de la reine Elizabeth II (vidéo)

Une drôle d'invitée surprise aux funérailles de la reine Elizabeth II... Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont remarqué l'apparition d'une araignée sur le cercueil de la Reine alors que la cérémonie se déroulait.

La créature a été vue en train de ramper sur un morceau de carte placé sur le cercueil à côté de la couronne et d'un bouquet de fleurs.

Parmi les tweets, on peut lire : "Celui qui a laissé la carte #interflora sur les fleurs de la reine n'a pas remarqué ce qui est maintenant l'araignée la plus célèbre du monde", "Quelqu'un d'autre a vu l'araignée sur le cercueil de la reine ou c'était juste moi ?", "Pas l'araignée sur la couronne de la Reine Elizabeth." "Quelqu'un d'autre a-t-il vu l'araignée ramper sur la carte et sur les fleurs ?", "La Reine aurait été heureuse, elle aime la nature.", "La Reine et l'araignée. C'est un titre de livre juste là", "En tant que fan d'araignées, je suis aux anges ! L'araignée la plus chanceuse du monde !", "Une araignée sur le cercueil, c'est le protocole ?"

Une autre internaute se montre moins enthousiaste : "Si je portais le cercueil de la reine et que je voyais cette araignée, je ne me soucie même pas de la lâcher et de m'enfuir en courant."