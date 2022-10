"C'est sordide et embarrassant": la nouvelle saison de The Crown abordera pourtant le "Tampon Gate" de Charles et Camilla

Finalement, le "Tampon Gate" sera bel et bien abordé dans la série Netflix The Crown. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette affaire, le "Tampon Gate" désigne une conversation téléphonique entre le futur roi Charles III et Camilla Parker Bowles, sa désormais reine consort.

Dans cet appel, Charles III détaille toute la fougue et la passion qu’il éprouve pour sa maîtresse (qui est Camilla) en expliquant qu'il aimerait être sa protection périodique. Cette conversation, à la fois gênante et triste pour Lady Di datée de 1993, a été rendue publique, alors même que le prince Charles et Lady Diana n’avaient pas encore divorcé. C'est un tabloïd qui a enregistré le coup de fil et diffusé l'audio.

Etonnant que Netflix l'aborde ?

En 2020, alors que la saison 4 de The Crown est en cours diffusion et qu'elle met en scène l’arrivée de Diana Spencer au sein de la famille royale, Josh O’Connor, l’interprète du jeune prince Charles, assurait que Netflix souhaitait ranger au placard cet épisode. Pourtant, à quelques jours de la diffusion de la saison 5, Dominic West, qui a pris la relève dans la peau du futur monarque, vient de déclarer le contraire.

"Je me souviens qu’à l’époque, j’avais pensé que c’était quelque chose de sordide et de profondément, profondément embarrassant", a déclaré Dominic West lors d’une entrevue accordée au média Entertainment Weekly.

"À y repenser, et après avoir eu à le jouer, vous prenez conscience que la faute ne venait pas de ces deux personnes, de ces deux amants, qui avaient une conversation privée. Ce qui est très clair aujourd’hui, c’est combien l’attention médiatique était invasive et dégoûtante, puisqu’on avait imprimé (cette conversation) mot pour mot tandis qu’il était possible d’appeler un numéro pour écouter l’enregistrement original. Je pense que ça m’a rendu extrêmement compatissant envers eux deux et ce qu’ils ont traversé."