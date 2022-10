"C'est un coup énorme": un membre de la famille royale britannique rejoint le casting d'une téléréalité

Un membre de la famille royale britannique rejoint le casting de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" (I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here !) au Royaume-Uni.

Selon The Sun, Mike Tindall, le mari de la nièce du roi Charles, Zara Tindall, se rendra dans la jungle australienne le mois prochain. L'homme de 43 ans serait la plus grosse signature de l'émission d'ITV à ce jour. "C'est un coup énorme. Mike a assisté aux moments les plus importants de l'histoire royale depuis des générations", a expliqué une source.

"Il sera certainement discret, mais sa seule présence signifie que cette série sera absolument à voir."

Mike va rejoindre les rangs du chanteur Boy George, du comique Seann Walsh et du DJ Chris Moyles. L'ancien joueur de rugby a officiellement rejoint la famille royale en 2011 lorsqu'il a épousé Zara. Le couple a trois enfants, Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an.

Mike s'est longtemps vanté de l'accueil réservé par la famille royale depuis qu'il a rejoint le giron. "La maman de Zara est une légende et son père est adorable aussi", a-t-il déclaré dans une interview de 2008.

Plus récemment, dans un entretien accordé au Telegraph en 2022, Mike a réaffirmé combien les membres de la famille royale ont été "gentils" avec lui. "Ils ont fait en sorte que ma famille soit la bienvenue", a déclaré l'ancien sportif.

"J'ai toujours eu l'impression d'en faire partie et je pense que c'est dû au fait que la Reine est une femme extraordinaire. C'est une famille fantastique."

Après l'annonce de la mort de Sa Majesté, Mike a déclaré à son podcast, The Good, The Bad & The Rugby, qu'il était "soufflé" par l'effusion mondiale de chagrin.

"Zara aimait la Reine au-delà de tout. Leur lien avec les chevaux - de même avec la princesse royale - elles avaient un vrai lien autour de cela."