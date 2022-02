"Elle m'a eue !": la styliste d'Elizabeth II raconte comment elle a un jour piégé la reine

C'est de notoriété publique : la reine Elizabeth II a beaucoup d'humour. La styliste et modiste Angela Kelly le confie dans un livre intitulé The Other Side of the Coin, écrit avec l'accord de sa Majesté.

Elle qui travaille au service de la reine depuis 2002 raconte comment elle a un jour fait une farce à cette dernière, prenant le risque que cela ne lui plaise pas.

Un kookaburra plus vrai que nature

L'histoire se déroule en 2006, lors d'un voyage en Australie. La reine y est accompagnée de son époux, le prince Philip et de sa styliste.

Elizabeth II rêve depuis longtemps de voir un oiseau typique de la culture aborigène, le kookaburra. Alors, lorsqu'Angela en trouve un en peluche plus vrai que nature sur un marché de Sydney, elle l'achète, en vue de l'offrir à la reine.

Mais elle a une petite idée en tête… De retour à la maison du Gouverneur où ils séjournent, elle place la peluche dans une cage sur le balcon. Elle dit alors à la reine avoir repéré un "oiseau gris étrange".

Je suis allée ouvrir les portes de la cage et elle a crié 'Non ! Ne faites pas ça !

"La reine a regardé dehors et a crié 'C'est un kookaburra !', raconte Angela dans son livre. Je suis allée ouvrir les portes de la cage et elle a crié 'Non ! Ne faites pas ça ! Il va s'envoler !'. En un éclair, elle était derrière moi. Je me suis tournée vers Sa Majesté tout en essayant de garder un visage impassible, je lui ai dit le plus sérieusement du monde qu'il était mort."

Selon la styliste, la reine a été horrifiée. Elle n'a donc pas gardé le secret plus longtemps et lui a tendu la peluche en disant "poisson d'avril".

"Vous êtes virée !", lui a répondu du tac au tac la souveraine qui s'est alors tournée vers son mari en lui disant : "Savez-vous ce qu'elle vient de me faire ? Angela m'a eue !".

Bien sûr, Angela n'a pas vraiment été virée mais elle ne pouvait pas garder cette anecdote pour elle, elle l'a donc partagée dans son ouvrage.