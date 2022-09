"Elle va beaucoup me manquer": Elton John, les Kardashian... les célébrités du monde entier rendent hommage à la reine Elizabeth II (photos)

La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. Une annonce qui a eu l'effet d'une onde de choc au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. Tous les Britanniques sont en deuil ce vendredi, pleurant leur Reine. Mais pas que, les célébrités du monde entier ont tenu à lui rendre hommage. Selon plusieurs médias, plus de 10 millions de tweets sur Elizabeth II ont été publiés après l'annonce de sa mort ce jeudi soir.

Les hommages des célébrités britanniques

Dans le monde de la culture, le magazine Rolling Stone rappelle comment la reine Elizabeth "a tout inspiré, de la caricature affectueuse aux hymnes punk ricanants" : des Beatles qui, avec le morceau caché Her Majesty à la fin de l’album Abbey Road, avaient "écrit la chansonnette comme une blague en son honneur", aux Sex Pistols, qui avaient été mis sur liste noire après la sortie de leur chanson God Save the Queen, en passant par Les Simpson, lorsque la reine apparaît dans certains épisodes de la série américaine, ou encore le film Austin Powers dans Goldmember.

Pendant toute ma vie, sa Majesté la reine Elizabeth II a toujours été là

Le site Pitchfork a rapporté les réactions de plusieurs musiciens, comme celle de Paul McCartney, qui a publié sur Instagram une photo de la reine avec la légende "Que Dieu bénisse la reine Elizabeth II, qu’elle repose en paix. Longue vie au roi".

Le chanteur et musicien britannique Mick Jagger a, lui, réagi avec des mots très personnels au décès de la reine Elizabeth II, jeudi soir. "Pendant toute ma vie, sa Majesté la reine Elizabeth II a toujours été là", a écrit le co-fondateur du groupe de rock The Rolling Stones sur Twitter.

"Dans mon enfance, je me souviens avoir regardé les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d'elle comme d'une belle jeune femme, devenue la grand-mère bien-aimée de la nation. J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille royale", a poursuivi l'auteur-compositeur-interprète de 79 ans. Aux membres de la famille royale, Mick Jagger, qui avait été anobli par le prince Charles en 2003, a exprimé ses "plus profondes condoléances".

Autre personnalité légendaire de la musique, Elton John s'est dit "profondément triste" à l'annonce du décès de la reine Elizabeth II. La star anglaise a chanté en l'honneur de la reine lors d'un concert à Toronto au Canada. "J'ai 75 ans, elle a été avec moi toute ma vie et je suis très triste qu'elle ne soit plus avec moi. Mais je suis content qu'elle soit en paix", a déclaré la légende la musique, avant de reprendre le morceau “Don’t Let The Sun Go Down On Me”. Elle était "une source d’inspiration" assure-t-il.

Il a ensuite posté un message sur Twitter: "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, et elle va beaucoup me manquer". Elton John avait participé au Jubilé de la reine en juin dernier.



La reine Elizabeth II et Elton John en 1977 © Belga Images

L’ours Paddington était également en deuil jeudi. L’ours au chapeau rouge a simplement tweeté: "Merci pour tout, Madame". La reine s’était jointe au célèbre ourson dans un sketch à l’occasion de ses 70 ans sur le trône britannique.

Daniel Craig, star de la saga James Bond, a souligné que la reine serait profondément regrettée. L'acteur avait participé à un clip vidéo dans lequel Élisabeth II avait accepté d'apparaître, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres.

L'ancienne Posh Spice des Spice Girls, Victoria Beckham, a affirmé sur Twitter qu'il s'agit d'un triste jour pour le monde entier. "Je suis très attristée par le décès de notre reine bien-aimée, Sa Majesté la Reine. Nous nous souviendrons d'elle pour sa loyauté et son dévouement sans faille", a-t-elle posté.

L'autrice de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, a elle aussi rendu hommage à la défunte reine britannique : "Elle a accompli son devoir envers le pays jusqu'à ses dernières heures, et est devenue un symbole constant et positif de la Grande-Bretagne dans le monde entier".

Les hommages internationaux ont aussi submergé Twitter et la famille royale britannique

Côté américain, Cher, icône de la musique pop, s'est remémorée sa rencontre avec la souveraine. "J'étais dans une longue file de personnes qui attendaient de la rencontrer, et pourtant quand mon tour est arrivé elle m'a posé des questions pertinentes, elle avait l'air vraiment intéressée par la conversation", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Votre mère a vécu une vie pleine de sens avec dignité, grâce, et un cœur chaleureux

La famille Kardashian n'a pas non plus hésité à partager ses plus sincères condoléances : "Avoir la reine comme une présence constante m'a toujours apporté un sentiment de réconfort et de paix", a déclaré Khloé Kardashian.

"Pleine de grâce, dévouée, élégante, inoubliable. Aujourd'hui, et pour toujours, nous nous souvenons d'elle comme l'une des meilleures dirigeantes que notre monde ait connue", a affirmé sa mère, Kris Jenner.

Même le dalaï-lama a exprimé sa "profonde tristesse" dans une lettre au roi Charles III : "Votre mère a vécu une vie pleine de sens avec dignité, grâce, un sens aigu du service et un cœur chaleureux, des qualités que nous devrions tous chérir".

C'était l'une de mes personnes préférées au monde

Dans la sphère politique, les hommages ont aussi fusé : "Ronald et Nancy Reagan avaient la plus grande admiration pour Sa Majesté", écrit la fondation de l'ancien président américain dans un tweet compilant plusieurs images. "Une fois les médias partis", Ronald Reagan se sentait "toujours à l'aise" avec la monarque anglaise, qu'il avait qualifiée de "délicieuse personne", souligne le communiqué.

Le pape François s'est dit "profondément attristé" par la mort d'Elizabeth II, rendant hommage "à sa vie de service indéfectible" et "son exemple de dévouement au devoir". Dans un télégramme en anglais adressé au nouveau roi, le souverain pontife a présenté ses "sincères condoléances" à la famille royale et à la population britannique et assuré Charles III de sa prière.

Nous décrétons trois jours de deuil officiel

Justin Trudeau a pris brièvement la parole, les larmes aux yeux, ce jeudi soir. "Ces conservations vont me manquer énormément. Elle m'a beaucoup conseillé, aidé", a raconté le Premier ministre canadien évoquant une personne "curieuse, engagée, drôle.. et tellement plus encore". Il a ensuite ajouté : "Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force ont été une ressource". Précisant ensuite qu'elle avait été la reine du Canada "pendant près de la moitié de l'existence" du pays. "C'était l'une de mes personnes préférées au monde, elle me manquera".

Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété 3 jours de deuil au Brésil après le décès de la reine Elizabeth II, selon un avis publié au Journal officiel. Ce deuil est décrété dans tout le Brésil "en signe de condoléance après le décès de Sa Majesté", la souveraine britannique, et prend effet dès la publication du décret au Journal officiel.

"En ce jour triste pour le monde, nous décrétons trois jours de deuil officiel et invitons tout le peuple brésilien à rendre hommage à la reine Elizabeth", écrit Jair Bolsonaro dans un tweet assorti d'une vidéo des années d'enfance et de jeunesse de la souveraine. "Que Dieu la reçoive dans son infinie bonté et réconforte sa famille et le peuple britannique", ajoute le président brésilien d'extrême droite dans un autre tweet.

Nelson Mandela et la reine Elizabeth II "se parlaient fréquemment au téléphone, s’appelant par leurs prénoms respectifs en signe de respect mutuel et d’affection", rappelle vendredi la fondation du héros de la lutte contre l’apartheid, partageant des anecdotes sur leur complicité, au lendemain de la mort de la monarque britannique.

Du vivant de Mandela, qui avait passé 27 ans en prison avant de devenir le premier président de la jeune démocratie sud-africaine libérée de ses lois racistes, les échanges entre ces deux grandes figures étaient chaleureux, retrace ce communiqué de la Fondation Mandela : "De son propre aveu, Nelson Mandela était un anglophile, et dans les années qui ont suivi sa libération de prison, il a cultivé un lien proche avec la reine. Il l’a reçue en Afrique du Sud et lui a rendu visite en Angleterre, ne boudant pas son plaisir à explorer le palais de Buckingham".

Si vous souhaitez vous aussi rendre hommage à la reine, la famille royale propose sur son site internet un livre de condoléance. "Une sélection de messages sera transmise aux membres de la famille royale et pourra être conservée aux Archives royales pour la postérité", peut-on lire sur la page. Tout ceux qui le souhaitent peuvent donc poster un message.