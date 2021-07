"Harry et Meghan ont été enragés par une décision de la Reine juste avant de quitter la famille royale"

L'implication de la Reine Elizabeth II et du prince Charles dans les finances de Harry et Meghan a été la "goutte d'eau qui a fait déborder le vase" dans la prise de leur décision de quitter définitivement la famille royale.

C'est l'experte royale Camilla Tominey qui a fait cette révélation dans un documentaire diffusé sur ITV sur William et Harry.

Selon ses sources, le duc et la duchesse de Sussex auraient été très frustrés lorsqu'ils ont décidé de ne plus faire partie de la même maison royale que William et Kate.

Et de développer: "Après avoir pris cette décision, Ils imaginaient ériger leur propre bureau pour "gérer leurs affaires". Et qu'est-ce qui s'est passé?: Plutôt que de créer leur propre bureau de presse, le duc et la duchesse de Sussex ont été informés qu'ils seraient intégrés au palais de Buckingham.

"C'est à ce moment-là que la reine et le prince Charles sont intervenus et ils leur ont dit: "Non, nous allons vous aider à gérer vos affaires. Et d'une certaine manière, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'une fois de plus les Sussex se sont dit: "Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce que les Cambridge ont ? Nous devrions être sur un pied d'égalité "."