"Il n’y a pas eu d'hystérie ni de cris" lors de l’apparition d’Elizabeth II à son balcon

Oui, "c’était un moment de joie" mais c’était aussi un moment solennel.

"C’est comme si la foule était un peu plus contenue" que lors du mariage de William et Kate en 2011 indique Alix Battard, reporter RTL INFO sur place au Royaume-Uni. La journaliste qui avait assisté à cet événement majeur pour la famille royale note un public calme et respectueux pour le jubilé de la reine. "Il n’y a pas eu d'hystérie ni de cris", souligne-t-elle. "Comme si la foule ressentait l’importance de ce moment": un jubilé de platine, 70 ans de règne, des décennies traversées et un peuple britannique "digne" à l'image de la monarque entourée de ses arrière-petits-enfants, symboles de l’avenir.