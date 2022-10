"Ils sont ébranlés chez Netflix": la sortie du docu sur Harry et Meghan repoussée

Selon un rapport publié lundi par Deadline, la série documentaire très attendue du Prince Harry et de Meghan Markle a été repoussée à 2023 en raison des réactions négatives suscitées par la prochaine saison de "The Crown", la série phare de Netflix.

"Ils sont ébranlés chez Netflix et ils ont cligné des yeux les premiers et ont décidé de reporter le documentaire", a déclaré une source au média.

Mais selon Page Six, la série documentaire très attendue du Prince Harry et de Meghan Markle, diffusée sur Netflix, est toujours prévue pour cette année - et devrait être diffusée en décembre. Le média ajoute que les problèmes liés au documentaire n'ont rien à voir avec la cinquième saison de "The Crown".

Des sources de Netflix ont expliqué au média américain qu'il y avait des problèmes entre le duc et la duchesse de Sussex et Netflix, car ils voulaient supprimer tout commentaire compromettant qu'ils avaient fait sur le roi Charles III, la reine consort Camilla Parker-Bowles, le prince William et Kate Middleton, princesse de Galles.

C'est en effet le couple qui avait souhaité reporter l'émission à l'année prochaine.

Mais une source très bien placée dans l'industrie a déclaré à Page Six: "Pour autant que je sache, la série documentaire est toujours prévue pour plus tard cette année."

Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle et des sources ont dit à Page Six qu'il y avait encore des problèmes avec le documentaire: Harry et Markle y ont fait des commentaires qui contredisent ce qu'il a écrit dans ses mémoires à venir.

De vives critiques

La nouvelle saison de "The Crown", récit romancé de la famille royale moderne, a suscité de vives critiques, quelques semaines seulement après le décès de la reine Elizabeth II.

Les scènes montreraient le nouveau roi Charles, joué par Dominic West, tentant un coup d'État contre sa mère, maintenant jouée par Imedla Staunton, lorsqu'il était prince de Galles, lors d'une réunion avec l'ancien Premier ministre britannique Sir John Major.

Ce dernier a déclaré au Mail on Sunday que cette rencontre n'avait jamais eu lieu, qualifiant la scène de "tonneau d'absurdités malveillantes".

Il y aurait également de nombreuses scènes menant à la mort tragique de la princesse Diana, jouée par Elizabeth Debicki, dans un accident de voiture dans un tunnel parisien.

Une source de la série aurait déclaré au Sun que les membres de l'équipe s'expriment sur la représentation de sa mort à l'écran.

"Retourner à Paris et transformer les derniers jours et les dernières heures de Diana en un drame met très mal à l'aise. Enfin, certains membres de l'équipe se rebiffent", ont-ils déclaré.