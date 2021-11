"J’essayais d’épargner ma famille": ce que le prince William a caché à Kate Middleton

Ce jeudi 25 novembre, lors d’un congrès sur la santé mentale des services d’urgence de la Royal Foundation, le prince William a fait des révélations quant à son passé dans la Royal Air Force pour la recherche et le sauvetage. Il parle de stress et de tensions et a notamment confié qu’il cachait ce qu’il vivait à Kate Middleton.

Un congrès de la Royal Foundation sur la santé mentale des services d’urgence se tenait ce jeudi 25 novembre. Lors de cet événement, le prince William a livré un discours dans lequel il a évoqué son mandat de pilote de recherche et de sauvetage à la Royal Air Force.

Parlant du "stress et des tensions" qu’il a vécu durant sa carrière militaire, le duc de Cambridge a notamment raconté ce à quoi il était confronté à l’époque. "Je me souviens de la pression que je ressentais lorsqu'on devait porter secours dans des conditions stressantes, et que le dénouement était parfois tragique, a-t-il dit. Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, qui se serrait les coudes pour toujours faire de son mieux tout en partageant le poids de la responsabilité."

Le prince William a aussi confié ce qu’il ressentait lorsqu’il revenait à la maison. Il a avoué qu’il lui était arrivé de cacher des choses à Kate Middleton : "Je me souviens que je rentrais chez moi avec le stress et les tensions de la journée à l'esprit, et que j'essayais d'épargner ma famille de ce que j'avais vu."

Afin de venir en aide à ceux qui le succèdent, le prince William a annoncé le lancement du Blue Light Together, une série de mesures destinées à venir en aide à ceux qui travaillent en première ligne.