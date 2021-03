"Kate est abattue et attristée par les propos de Meghan Markle à son égard", raconte une experte royale

Katie Nicholl, une experte royale du OK!Magazine, a expliqué que Kate Middleton avait trouvé les allégations de sa belle-soeur Meghan Markle à son égard "mortifiantes'' lors de l'interview accordée à Oprah Winfrey.

Katie Nicholl est revenue sur la fameuse dispute qui s'est produite lors de l'essayage des robes des demoiselles d'honneur avant le mariage de Meghan et Harry dont il existe plusieurs versions et dont Meghan Markle en a exposé une devant le monde entier lors de son interview avec Oprah.

La duchesse de Sussex avait expliqué que c'était en fait, Kate qui l'avait fait pleurer mais qu'elle lui avait pardonnée.

Et l'experte royale de noter sa surprise quant aux révélations de l'épouse du prince Harry: "On "n'entend jamais'' parler de la duchesse de Cambridge, 38 ans, qui se brouille avec qui que ce soit parce qu'elle est "très prudente de la façon dont elle traite les autres''."

En novembre 2018, les tabloïds britanniques relayaient que lors des préparatifs du mariage, Meghan avait fait pleurer Kate au cours d'une dispute sur les tenues des demoiselles d'honneur. Une information que Meghan a réfutée lors de son interview explosive en révélant que "l'inverse s'était produit".

Selon Katie Nicholl, en abordant ce sujet-là devant Oprah, Harry et Meghan savaient très bien que Kate ne serait jamais en mesure de répondre à leur version de l'histoire.

Mais d'après l'experte, la version racontée par Meghan n'est pas nécessairement la vraie: "D'après ce que j'entends, il existe différentes versions de l'histoire de la demoiselle d'honneur, et pas seulement celle que Meghan a exposée", a déclaré l'expert royal à la publication.

Lors de sa dernière sortie publique dans une école de l'est de Londres, la duchesse de Cambridge est apparue "abattue et peu souriante". "Kate traverse une période difficile", explique Katie Nicholl.

Et de conclure: "Derrière les portes du palais, elle est attristée, déçue et blessée à la suite de l'entretien révélateur de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey."