"La Reine n'est pas en colère contre Harry et Meghan, elle est juste triste..."

La reine Elizabeth II a ordonné une enquête familiale privée sur les allégations exprimées par Harry et Meghan selon lesquelles un membre anonyme de la famille avait soulevé des "préoccupations" au sujet de la couleur de peau de leurs enfants.

Le prince William et le prince Charles se sont entretenus avec Harry le week-end dernier pour la première fois depuis l'entretien vérité télévisé- mais les pourparlers de paix ont été décrits comme "improductifs".

Le journal du Sun révèle en Une ce vendredi matin que la Reine n'est pas furieuse contre son petit-fils et Meghan qu'elle décrit dans sa déclaration la semaine dernière comme "des membres de la famille très aimés".

Un initié a déclaré au Sun: "Elle n'est pas en colère, elle est juste triste."

Et de compléter: "Les membres de la famille royale se sont toujours inquiétés pour lui (Harry) et la reine se sent très protectrice à son égard. Ils ont toujours essayé de le soutenir."

"Quand Meghan est arrivée, ils se sont tous moins inquiétés pour lui car ils semblaient si heureux."

Dans son interview vérité, Harry, 36 ans, a déclaré à Oprah qu'il était régulièrement en contact avec la reine depuis son départ de la famille royale.

Des millions de personnes dans le monde ont regardé Harry et Meghan accuser un membre anonyme de la famille royale de soulever des "inquiétudes" concernant la couleur de peau de leurs enfants.

Oprah a affirmé plus tard que le couple leur avait dit que le membre de la famille n'était ni la reine ni le duc d'Édimbourg.