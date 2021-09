"Le prince Andrew souhaite se remarier avec Sarah Ferguson", affirment des proches

Le prince Andrew serait "désireux de se remarier avec Sarah Ferguson", selon plusieurs sources citées ce mardi matin dans le Daily Mirror.

Malgré le divorce officiel du couple en 1996, le duc et la duchesse d'York, qui ont eu deux filles, Beatrice et Eugenie, ont toujours entretenu des liens étroits. Ils ont même vécu ensemble pendant la pandémie au Royal Lodge situé aux alentours du château de Windsor.

Des sources ont déclaré que "s'il est capable de continuer sa vie après des allégations d'abus sexuels (dans l'affaire Epstein)", il souhaiterait se remarier avec son ex-femme.

Des sources ont déclaré à Vanity Fair que le prince Andrew et Sarah Ferguson sont "plus proches que jamais" et "s'aiment toujours beaucoup".

Et d'ajouter: "Vivre ensemble pendant la pandémie a ravivé quelque chose entre eux et je peux imaginer qu'un deuxième mariage pourrait avoir lieu."

Un autre initié a déclaré que la principale priorité de Sarah était de "soutenir Andrew pendant cette période difficile" et que l'ancien couple "essayait de garder un profil bas".

Ces affirmations apparaissent une semaine après une interview remarquée de Sarah Ferguson. Elle a déclaré à Polstat News que "le divorce était une chose, mais que son cœur est son serment", et a déclaré que le jour de son mariage en 1986 était l'un des meilleurs de sa vie.

Et d'ajouter qu'elle "avait pris un engagement [ce jour-là] qu'elle suivrait toujours".