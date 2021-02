"Le seul qui prête encore attention à l'ordre de succession au trône d'Angleterre est le prince Harry"

Alors que la Reine d'Angleterre se réjouit de la naissance d'un nouvel arrière-petit-fils, né le 9 février dont la mère est sa chère petite-fille la princesse Eugenie. Le journal du Sun revient sur l'impact que cela a pour les descendants de la Cour d'Angleterre et la modification de leur rang avec les explications détaillées de l'experte royale Ingrid Seward.

En effet, Eugenie et son époux, l'homme d'affaires Jack Brooksbank ont décidé de ne pas donner de titre à leur enfant, préférant ne pas l'engager dans des contraintes royales.

Et Ingrid Seward de détailler: "Le seul prince moderne qui se soucie vraiment de sa place dans la liste est probablement Harry. Ce n'est pas parce qu'il se soucie de lui-même. Mais sa femme Meghan ne pouvait pas comprendre pourquoi, lorsqu'elle avait épousé le deuxième fils du futur roi, ils étaient tellement moins importants que William et Kate et leur tribu d'enfants."