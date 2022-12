"Nous ne serions pas dans cette situation s'ils n'avaient pas continué à exploiter la haine": les excuses de ce tabloïd britannique n'ont pas convaincu Meghan Markle

Le journal anglais The Sun a présenté ses excuses pour avoir publié une chronique cinglante qui imaginait la duchesse de Sussex dans l'une des scènes les plus marquantes de Game of Thrones. Rien de plus qu'un "coup de pub" selon la principale concernée.

"Je la hais. (NDLR: Meghan Markle) La nuit, je n'arrive pas à dormir et je reste étendu, grinçant des dents et rêvant du jour où on la fera défiler nue dans les rues de toutes les villes du Royaume-Uni, pendant que la foule criera 'Honte!' et lui jettera des excréments dessus", écrivait Jeremy Clarkson dans les colonnes du Sun à l'occasion de la sortie du deuxième volet de la série documentaire Harry & Meghan. Une référence à la "marche de la honte" subie par Cersei dans Game of Thrones qui passe mal. La chronique a valu au tabloïd un nombre record de plaintes (plus de 20.000) auprès du régulateur britannique de la presse.

L'article retiré du site internet

La chronique a été retirée du site à la demande de son auteur qui s'est exprimé ainsi sur Twitter: "J'ai fait une référence maladroite à la série Game of Thrones. Cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d'avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l'avenir."

Mais dans la guéguerre qui oppose les Sussex aux tabloïds britanniques, ce sont les excuses du Sun qui posent problème à la duchesse. Si le journal se dit "désolé" et affirme qu'"avec la liberté d'expression vient la responsabilité", pour l'épouse d'Harry, ça ne suffit pas. C'est Omid Scobie, un écrivain gallois spécialiste de la famille royale qui a révélé la réponse de Meghan Markle via son porte-parole.

"Le fait que The Sun n’ait pas contacté la duchesse de Sussex pour s’excuser montre leur intention. Nous ne serions pas dans cette situation si le journal n'avait pas continué à exploiter la haine, la violence et la misogynie", peut-on lire sur le message relayé par Omid Scobie. Pas convaincue par la sincérité du message, la principale concernée a développé: "De véritables excuses seraient un vrai changement dans leur couverture et leurs normes éthiques." Avant d'asséner: "Malheureusement, ce n'est pas prêt d'arriver." Ambiance.