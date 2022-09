"Oups": la petite bêtise de Gabriella, la fille d'Albert et Charlène de Monaco, juste avant la rentrée

Être enfant d’un couple princier n’ôte rien aux charmes de l’insouciance!

Ce vendredi 2 septembre, Charlène de Monaco a partagé sur son compte Instagram une adorable photo de la bêtise de sa fille Gabriella à deux jours de sa rentrée scolaire… La fillette a en effet coupé les cheveux à son petit frère et à elle-même: et ça se voit ! Sur le cliché, on distingue clairement les coups de ciseaux hasardeux de Gabriella, accompagnés d’un regard malicieux. Une situation que plus d’un parent a connu!

Les commentaires s’attendrissent d’ailleurs de cette mignonnerie. "Nous avons tous fait ça à leur âge", "Trop mignonne la petite coiffeuse", "Pas si maaaal", "Oups", "Ce sont juste des enfants normaux!", peut-on notamment lire dans les commentaires. Un petit tour de rattrapage chez le coiffeur s’impose tout de même!