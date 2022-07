"Plus belle que jamais": des clichés de Camilla Parker Bowles rayonnante publiés pour son anniversaire

L’épouse du prince Charles fête son anniversaire ce 17 juillet! A l’occasion de cet événement spécial, le compte Instagram du couple princier, le "clarencehouse", a publié comme à son habitude une série de photos de la célébrée.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la duchesse de Cornouailles porte très bien ses 75 ans. Sur les deux photos diffusées sur le réseau social, on voit en effet Camilla Parker Bowles poser avec son petit fox-derrière, un grand sourire affiché sur un visage illuminé, le tout dans un cadre verdoyant… et a cup of tea, évidemment. Cette publication a fait réagir les mordus de la couronne, la recouvrant de compliments. "Elle est plus belle que jamais", "Que ce jour soit heureux pour cette merveilleuse femme qui a tant fait", peut-on notamment lire. Bon anniversaire à elle!