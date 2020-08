Prince Harry: "William a fait de moi son bouc émissaire" révèle une nouvelle biographie EXPLOSIVE

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durrand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

Un conflit brûlant entre les Sussex et les Cambridge

Les relations avec les différents membres de la famille royale sont évidemment évoquées. La Reine est décrite comme "très avenante" envers Meghan. Le prince Charles n'est pas considéré comme "un beau-père", mais comme un "deuxième père" par la duchesse et Camilla comme une précieuse confidente, relaye le Daily Mail.

Parmi ces nombreuses révélations, l'altération de la relation fraternelle entre William et Harry est également pointée du doigt. "Harry était bouleversé par la presse négative qui entourait son épouse, et estimait qu'une grande partie des informations rapportées étaient fausses. Il y avait des moments où il avait le sentiment que les conseillers de son frère, William, posaient des actes pour donner le beau rôle au fils aîné du prince Charles, même si cela signifiait faire de Harry et Meghan des bouc émissaires. "

Après des mois de rumeurs de conflit entre William et Harry, les membres de la famille - y compris la reine - ont expliqué qu'ils étaient préoccupés par l'altération de cette relation.

"C'était une période déroutante, et Harry n'arrêtait pas d'y penser - il ne savait pas qui ou quoi croire, et lui et William commençaient à raréfier les contacts, ce qui a aggravé la situation."

Les conséquences de cette mésentente entre les deux hommes étaient si graves qu'elles ont été ouvertement discutées lors d'un team building organisé pour le personnel royal de Kensington Palace en 2019, affirme le livre.

Un initié raconte aux auteurs: "Ce n'est pas un secret, l'avenir de cette monarchie repose uniquement sur les quatre personnes actuellement au palais de Kensington".

Dans cet ouvrage, la première rencontre de Meghan Markle avec William et Kate est également évoquée. L'actrice américaine qui avait décrit lors de sa première interview en tant que fiancée, à quel point sa future belle-soeur avait été "adorable avec elle, regrette que celle-ci soit restée très réservée et qu'elle préfère ne garder qu'un nombre limité de confidentes. Kate n'est jamais sortie de sa réserve avec Meghan. Il n'y a pas eu de gros conflits entre les deux femmes mais des malentendus, et des "situations malaisantes". Meghan aurait aimé qu'en tant que nouvelle venue, Kate lui donne quelques conseils, ce qu'elle n'a pas fait."

Après cette première rencontre, le prince William aurait conseillé à son frère de ne pas se précipiter dans cette relation. Un conseil que le prince Harry aurait trouvé tout à fait déplacé.

Un dernier échange glacial

Le dernier engagement officiel de la famille royale réunie s'est déroulé en mars dernier au service du Commonwealth. La relation glaciale entre les frères William et Harry et leurs épouses a été mise à nu. Selon les auteurs de cette biographie, "Kate aurait évité le contact visuel avec Meghan, son mari faisant simplement un signe de tête vers Harry."

Après ce service, Meghan a éclaté en sanglots en faisant ses adieux à son ancienne équipe et a réservé le premier vol vers le Canada. En quittant le Royaume-Uni, Meghan était "émotionnellement meurtrie et épuisée".

Le duc et la duchesse de Sussex ont communiqué qu'ils n'avait pas participé à l'élaboration de cet ouvrage mais l'un des auteurs, Omid Scobie, est un proche de la duchesse et l'un de ses plus grands défenseurs.