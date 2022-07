40 degrés à Londres: comment la reine Elisabeth II a-t-elle été protégée de la canicule?

Durant toute cette semaine durant laquelle le thermomètre s'est affolé, on a régulièrement répété qu'il fallait particulièrement prendre soin des personnes les plus fragiles, et notamment les personnes âgées Mais quid de la reine Elisabeth II alors que le thermomètre a atteint plus de 40 degrés au Royaume-Uni ?

Eh bien, elle est restée dans sa maison à Windsor, près de Londres, et n'a pas décalé ses vacances pour cause de grosses chaleurs. Elle a même continué à travailler : elle s'est entretenue virtuellement avec la nouvelle ambassadrice des États-Unis, Jane Hartley.

C'est seulement ce jeudi 21 juillet qu'elle a pris la route de sa résidence secondaire à Balmoral, en Écosse, rapporte le Daily Mail. Il y fait plus frais et c'est là qu'elle restera jusqu'à la fin de l'été, à moins que la nomination d'un nouveau premier ministre ne l'oblige à rentrer plus tôt.