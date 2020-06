À quoi ressemble la vie de Meghan et Harry en Californie?

Leur départ de la famille royale a causé l'émoi parmi les fans de la royauté britannique. Plusieurs livres sont désormais en vente, évoquant cette démission sans précédent. Un bouquin a beaucoup fait parler de lui ce week-end au Royaume-Uni. Il s'agit du livre "Royals at War: The Untold story of Harry et Meghan's Shocking split with the House of Windsor", écrit par Andy Tillett et Dylan Howard.

Le Daily Star revient sur le passage consacré à la vie actuelle des Sussex en Californie où le magnat hollywoodien, Tyler Perry leur a prêté son manoir le temps qu'ils se dénichent leur futur logement.

Un ancien collègue de la série américaine Suits affirme également que Meghan passe son temps à travailler sur sa "marque" à Los Angeles, pendant que son mari se sentirait "enfermé" dans cet énorme manoir. "Harry serait rongé par les remords, et se sentirait très coupable d'être parti à l'étranger pendant la pandémie du coronavirus".

Un ancien ami corrobore cette source évoquant que "Meghan a toujours été fascinée par la création d'une "marque". "Je ne pense pas qu'elle ait épousé Harry avec cela uniquement à l'esprit, mais c'était un facteur déterminant", ajoute cette connaissance.

Un autre dit: "L'image a toujours été tout pour Meghan Markle et c'est maintenant plus important pour elle que jamais, car avec l'argent de la Reine qui ne coule plus, elle a besoin de revenus."

Meghan apprécierait les petites choses que sa vie renouvelée en Amérique peut lui offrir, y compris la liberté de porter ce qu'elle veut plutôt que de suivre des directives strictes de son ancien bureau de Kensington Palace.

Ce livre, co-écrit par Dylan Howard qui a écrit le best-seller: Diana: Case Solved, déclare: "Elle est sa seule stratégie de survie pour son plus grand rêve - une vie à jamais libre d'être un membre de la famille royale."