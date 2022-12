Albert de Monaco publie un portrait de famille de Noël… et un détail frappe les internautes

C’est un portrait traditionnel de famille où chaque membre rayonne. Dessus: Charlène et Albert de Monaco, accompagnés de leurs deux enfants, Gabriella et Jacques. Devant un magnifique sapin de Noël soigneusement décorés d’or et de vert et une majestueuse cheminée, la famille royale monégasque pose, bijoux, maquillage et looks tirés à quatre épingles au rendez-vous.

Tout pourrait donc être parfait sur ce cliché sauf qu’un détail probant marque dès le premier regard et les internautes ne sont évidemment pas passés à côté. En effet: la qualité de cette photo est particulièrement mauvaise. Une négligence peu attendue venant d'une famille royale. "Dommage que la qualité de la photo ne soit vraiment pas bonne", constate l’un pendant que d’autres s’interrogent : "Est-ce récent?".

En commentaire, le prince Albert de Monaco reconnait et s'excuse pour la qualité de la photo. "C’est comme ça que je l’ai eue, je ne l’ai pas scannée moi-même. J’espère en avoir une plus nette bientôt", explique-t-il. Une réactivité appréciée... En attendant un cliché moins pixellisé!