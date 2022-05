Amalia, la princesse héritière des Pays-Bas, va étudier à l'Université d'Amsterdam: elle va vivre dans un logement avec plusieurs étudiants

La princesse d'Orange Catharina-Amalia, qui occupe la première place dans l'ordre de succession au trône des Pays-Bas, va aller vivre et étudier à Amsterdam, a annoncé lundi le service d'information du gouvernement néerlandais. La fille aînée du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas partagera un logement avec plusieurs camarades de classe dans la capitale néerlandaise.



La petite-fille de la reine Beatrix va suivre un bachelier en sciences politique, psychologie, droit et économies à l'Université d'Amsterdam. Les cours seront dispensés en anglais. Elle a donc opté pour une ville estudiantine différente de celle de son père et de sa grand-mère, qui ont tous deux étudié à Leyde. L'Université a exprimé sa fierté d'accueillir l'héritière du trône. La bourgmestre de la ville, Femke Halsema, lui a également souhaité la bienvenue à Amsterdam. "Nous espérons qu'elle y passera un excellent moment en tant qu'étudiante."

La Princesse s'est accordée une année sabbatique l'année dernière, au cours de laquelle elle a principalement fait du bénévolat. Avant cela, Amalia avait obtenu son diplôme de l'enseignement secondaire.