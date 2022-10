Anne-Marie qui avait tricoté un pull en poils de chiens a pu ENFIN l'offrir au Prince Laurent: "Il est bien chaud" (photos)

Vous souvenez-vous d'Anne Marie qui tricotait des pulls en poils de chien ? Nous l'avions rencontré en septembre dernier avec l'espoir de pouvoir en offrir un au prince. Ce vendredi, son rêve est devenu réalité.

Toute cette histoire commence au printemps dernier lorsque le prince Laurent a assisté à évènement organisé par Handi-Bob, une association qui réunit des enfants handicapés avec des bobtails. Laurent, grand amateur d'animaux, a laissé échapper en plaisantant : "Je voudrais un pull à poils ras".

Anne-Marie Bada, de la ville de Berloz, membre de Handi-Bob, a pris cette pointe d'humour avec beaucoup de sérieux. "Je ne savais pas quelle était la taille du prince, je me basais sur des photos", dit-elle. En utilisant trois kilos de poils provenant de bobtails, elle a donc tricoté un pull.

Si Anne-Marie a honoré sa partie du défi, le prince Laurent aussi. Il s'est donc rendu à Berloz pour venir chercher le vêtement. "Il est bien chaud. C’est une première pour moi, j’en suis fier !", a-t-il déclaré à nos confrères de Sud. Il a poursuivi : "Ça ne perd pas ses poils ?" Anne-Marie aurait répondu : "Non, dès que vous l’aurez lavé deux fois".

Pas de bol pour Anne-Marie, le pull était visiblement trop grand. Mais le frère du roi Philippe a pu en rire : "La taille est parfaite. J'ai perdu 34 kilos et ne pèse plus que 100 kilos. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Il est juste est peut-être un peu trop long."