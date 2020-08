Anniversaire de la princesse Anne: images nostalgiques de la fille de la Reine

Le samedi 15 août 2020, la princesse Anne fêtait ses 70 ans. Le fille d’Elizabeth II a posé pour une série de portraits officiels, mais la famille royale a aussi dévoilé d’anciens clichés.

La princesse Anne a eu 70 ans ce samedi 15 août. Un jour spécialement célébré par la famille royale. De nouveaux portraits officiels ont été dévoilés, mais aussi des clichés retraçant l’enfance de la fille d’Elizabeth II: "Princesse Anne Elizabeth Alice Louise, la fille unique de la Reine et du Duc d’Edimbourg, est née le 15 août 1950. La Princesse Royale a un programme chargé d’engagements et est impliquée dans plus de 300 patronages liés à ses nombreux intérêts, notamment le sport, l’agriculture et les animaux, la science, la médecine et les soins de santé, le développement international, l’éducation, la voile et l’armée. Au cours des sept prochains jours, nous reviendrons sur chaque décennie de la vie de la princesse."

Des images de la princesse jusqu’à ses 10 ans permettent donc de replonger dans les années 50 où on peut voir la princesse dans les bras de sa mère et aux côtés de son frère, le prince Charles.



Une autre série d'images représente Anne au début de l'âge adulte: "Dans les années 70 et 80, la Princesse Royale a continué à soutenir la Reine en tant que membre actif de la Famille Royale, tout en participant avec l'équipe britannique de concours complet aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. La princesse royale s'est associée à certains de ses premiers mécènes, dont @savechildrenuk et @rdauk, et a accepté ses premières nominations militaires, tout en entreprenant des tournées et des engagements royaux. La princesse a épousé le capitaine Mark Phillips en 1973, puis leur fils Peter est arrivé en 1977 et leur fille Zara en 1981."



Kate et William ont également souhaité leurs bons vœux à la tante de William joignant un portrait officiel ainsi que des images du duc et de la duchesse en compagnie de la princesse.