Anniversaire de Meghan Markle: la famille royale lui adresse ses bons vœux (photos)

Meghan Markle fête ses 39 ans de mardi 4 août. La reine Elizabeth II et Kate Middleton lui ont adressé leurs vœux.

Pour apaiser les tensions, ou simplement parce que c’est le protocole, en tout cas la famille royale britannique a adressé ses vœux à Meghan Markle pour son anniversaire. La femme du prince Harry fête ce 4 août ses 39 ans.

"Souhaitant à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire!", peut-on ainsi lire en légende d'un cliché de Meghan Markle et de la reine Elizabeth II, lorsqu'elles s'étaient rendues ensemble à Chester, en 2018.



Kate et William ont également souhaiter un heureux anniversaire à Meghan avec une photo d’elle en train de parler à une petite fille. Une très belle attention quand on imagine les tensions entre les deux clans à l’approche de la sortie du livre "Finding Freedom".



Enfin, Charles et Camilla n’ont pas non plus oublié leur belle-fille avec un message: "Joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex."