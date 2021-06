Anniversaire du prince William: quand Elizabeth II, Kate et Charles célèbrent ses 39 ans (photos)

Le prince William fête ses 39 ans ce lundi 21 juin. Le petit fils de la reine Elizabeth II passe la journée en famille entourée de sa femme et ses trois enfants. Néanmoins, sa grand-mère et son père lui ont adressé un bel hommage sur les réseaux sociaux.

Le prince William fête son anniversaire. Il a 39 ans, un anniversaire que Kate Middleton a préparé en grandes pompes. La duchesse a préparé un gâteau fait maison, selon l’experte royale, Katie Nicholl. Les enfants, eux, confectionneront des cartes et des cadeaux, aussi faits maison. Le compte Instagram des Cambridge célèbre aussi l’anniversaire du prince.

De son côté, Elizabeth II a tenu à adresser un message à son petit-fils. Une mosaïque de quatre photos représente William seul, avec Kate, et avec le prince Louis.

Enfin, le prince Charles n’a pas manqué l’anniversaire de son fils. Il dévoile des souvenirs d’enfance du prince dans un cliché en noir et blanc alors que William ne devait pas avoir plus d’un an. Une autre image représente William en compagnie de Camilla et Charles, tous les trois le sourire aux lèvres.

En revanche, son frère, le prince Harry, n'a pas encore souhaité publiquement un joyeux anniversaire à son frère. Mais la journée est encore longue en Californie.