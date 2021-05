Archie a 2 ans: la reine lui souhaite un joyeux anniversaire avec une photo prise peu après sa naissance

La reine d'Angleterre a adressé ses meilleurs vœux au fils du prince Harry et de Meghan Markle, Archie Mountbatten-Windsor, à l'occasion de son deuxième anniversaire.

Le compte Instagram officiel de la famille royale a partagé une photo de Harry et Meghan présentant leur fils au monde au château de Windsor en mai 2019.

La légende se lit comme suit: "Souhaitant aujourd'hui à Archie Mountbatten-Windsor un très joyeux 2ème anniversaire'', accompagné d'un émoji représentant un ballon rouge.

La légende est presque identique à celle partagée pour le sixième anniversaire de la princesse Charlotte la semaine dernière. Elle a juste été adaptée à l'arrière petit-fils de la Reine.

La monarque britannique n'a plus vu son arrière petit-fils depuis plus d'un an et la démission de ses parents, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, de leurs fonctions royales et leur déménagement en Californie.