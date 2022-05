Archie, le fils de Meghan et Harry, a 3 ans: les membres de la famille royale lui souhaitent un joyeux anniversaire

Les membres de la famille royale d'Angleterre ont multiplié les publications sur les comptes officiels des réseaux sociaux à l'attention du fils aîné du prince Harry et de son épouse, l'ancienne actrice Meghan Markle. Le petit garçon, qui vit désormais en Californie, célèbre ce 6 mai ses 3 ans.

"Nous souhaitons à Archie un très joyeux 3ème anniversaire", ont écrit son oncle le prince William et sa tante Catherine, accompagné d'un cliché du baptême du petit garçon.

Le compte officiel de Reine a publié la photo de la première rencontre de la Reine et de son époux le prince Philip avec le petit garçon quelques jours après sa naissance et une légende: "Nous souhaitons à Archie Mountbatten-Windsor un très joyeux 3ème anniversaire!"

Ces photos datent d'il y a 3 ans et représentent les rares fois où les membres de la famille royale ont été en compagnie du fils du prince Harry. Un élément souligné sur les sites de la presse britannique. Archie n'a en effet pas eu l'occasion de pouvoir passer beaucoup de temps avec ses cousins, oncles et tantes à cause des nombreuses disputes familiales qui en ont éloigné les membres.