Qui est Arthur Chatto, le cousin de William et Harry au sourire ravageur et au corps musclé?

Arthur Chatto a 21 ans et il vient de se lancer dans une carrière des plus inattendues. Le neveu de la reine Elizabeth II va-t-il faire de l’ombre à ses cousins, les princes William et Harry?

Arthur Chatto est 26e dans l’ordre de succession au trône britannique. Le petit-fils de la princesse Margaret, neveu de la reine Elizabeth II, est en train de se faire un nom dans un autre monde que la royauté, celui du sport. Le jeune homme de 21 ans devient en effet coach fitness. Il s’est spécialisé dans les exercices de force physique et d’endurance.



Athlète confirmé, Arthur Chatto est aussi une star sur Instagram. Plus de 150.000 personnes suivent en effet ses aventures. Il multiplie les photos de sport et ses abonnés peuvent aussi découvrir de nombreux clichés de son corps musclé. Il faut dire que cet été, le neveu de la reine s’est illustré puisqu’il a réalisé un nouveau record avec trois amis. En seulement 39 jours, ils ont complété les 3.200 km du légendaire GB Row Challenge, considéré comme la course à la rame la plus difficile du monde entier.



Sur son compte Instagram, il a confié à ce sujet : "Cela m’a donné une grande expérience de l’entraînement, à la fois personnelle et collective. L’exercice physique est un pilier essentiel pour renforcer mon mental et je veux partager cela avec les autres". Ce sera désormais le cas.



