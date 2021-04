Bébé en vue! Meghan Markle est sur le point d'entamer son congé de maternité

Depuis l'annonce de sa grossesse, Meghan Markle reste à l'abri des regards, dans sa villa de Montecito en Californie. On en oublierait presque que le temps avance et que son ventre s'arrondit!

Selon les informations du Daily mail et du Daily Telegraph, la duchesse serait sur le point de prendre congé, ce qui signifie que la naissance de son deuxième enfant devrait avoir lieu dans quelques petites semaines.

Un accouchement à domicile

Meghan Markle, qui est pour l'instant seule aux Etats-Unis, étant donné que Harry a rejoint Londres pour assister aux funérailles du prince Philip, devrait prendre du repos à la fin du mois de mai. L'ancienne actrice de 39 ans aura alors l'occasion de préparer, avec son époux le prince Harry, l'arrivée de leur fille. Selon plusieurs sources, Meghan souhaiterait accoucher chez elle, ce qui sera une première pour la maman de Archie, puisque ce dernier avait vu le jour à l'hôpital.

Une naissance en hommage au prince Philip?

Si la date supposée du terme n'a jamais été révélée officiellement, plusieurs médias pensent avoir la réponse: pour le Daily mail et le Daily Telegraph, selon plusieurs sources, Meghan devra accoucher en juin! Sait-on jamais, la naissance pourrait être un magnifique hommage à l'arrière-grand-père du bébé, qui serait né 100 ans plus tôt, le 10 juin 1921!