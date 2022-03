Bobsleigh et bongos: Kate et William s'éclatent en Jamaïque (vidéo)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été accueillis par des chants qui scandaient "Nous vous aimons, nous vous aimons" alors qu'ils profitaient de leur premier jour en Jamaïque dans le cadre d'une tournée des Caraïbes pour marquer le jubilé de la Reine qui sera célébré à Londres en juin prochain.

Cette visite a été marquée par des manifestations anti-monarchie alors que les politiciens font en ce moment pression pour organiser un référundum pour l'indépendance de l'île. La Jamaïque souhaite aussi des excuses et des réparations pour la traite des esclaves.

Malgré ce contexte politique un peu tendu, le couple royal a été assailli par d'énormes foules de sympathisants désespérés de leur serrer la main et de partager des high-five alors qu'ils se rendaient à Trench Town et visitaient l'ancienne maison de la légende du reggae Bob Marley, désormais transformée en musée. Là, Kate Middleton et le prince William ont joué du bongo avec des musiciens de reggae dans la cour où la plus grande superstar jamaïcaine a appris à se produire.

William et Kate étaient également très souriantes lorsqu'ils ont pris place dans un bobsleigh avec l'équipe nationale. Le duc a ensuite participé à un match de football avec des joueurs locaux.