Buckingham Palace: ces travaux pharaoniques à 400 millions d’euros qui font grincer des dents

Depuis le décès de la reine Elizabeth II, le nouveau roi, Charles III et Camilla n’ont toujours pas emménagé au Palais de Buckingham. Même s’il n’apprécie guère les lieux, le monarque devra s’installer dans les appartements privés du palais. Il s’agit en effet de la résidence royale historique, située au cœur de Londres et symbole de la monarchie britannique. Il devra donc quitter Clarence House, demeure plus modeste où il réside depuis 20 ans.

Mais ce n’est pas pour tout de suite ! En effet, des travaux de très grande envergure ont débuté au palais de de Buckingham, et le montant de cette rénovation atteindra 400 millions d’euros au total. Ce qui, comme l’explique le site du magazine Cosmopolitan version britannique, fait grincer des dents outre-Manche.

Mais le roi Charles III, qui devra attendre 2027 avant d’emménager, n’est pas vraiment enthousiaste à l’idée d’y vivre. Il juge cette résidence "trop grande, trop impersonnelle, tout bonnement invivable", comme le révèle Point de vue.

Conscient du montant faramineux de ces travaux nécessaires, Charles est surtout soucieux des révélations que pourrait faire son fils cadet, Harry, ses mémoires qu’il s’apprête à publier. Il s’inquiète aussi du documentaire Netflix sur lequel Meghan et Harry travaillent. Enfin, le roi Charles prépare son couronnement, qui aura lieu en mai prochain. Et contrairement à ce que veut la tradition, il aimerait une cérémonie moderne et courte.