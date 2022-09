Camilla a essayé d'aider Meghan Markle à ses débuts dans la famille royale, "mais elle ne voulait rien entendre", affirme une proche

Une nouvelle biographie de la reine consort Camilla, écrite par l'experte royale britannique Angela Levin, affirme que Camilla alors duchesse de Cornouailles a organisé de nombreux déjeuners avec Meghan à ses débuts dans la famille royale afin de mieux l'accueillir et de l'aider à s'adapter aux fonctions royales– mais que ses conseils sont tombés à l'eau avec une Meghan restant “insensible'', voire ennuyée par leurs rencontres.

Un extrait de cet ouvrage intitulé "Camilla, Duchess of Cornwall: A Royal Survivor", a été publié dans le Telegraph. L'auteure, Angela Levin, affirme que Camilla tenait à aider Meghan au début de sa relation avec Harry après avoir elle-même "lutté" pour être acceptée par la famille royale, et c'est très "chaleureusement" que l'épouse de Charles l'a accueillie dès son arrivée à Londres.

Angela Levin affirme que le roi Charles, qui était alors prince de Galles, appréciait la compagnie de Meghan et lui parlait souvent de théâtre et d'arts.

Dans une tentative d'aider la duchesse de Sussex "à trouver ses marques", la reine consort l'a conseillée sur la façon de gérer la pression d'être sous les feux des projecteurs et d'être scrutée dans ses moindres faits et gestes en tant que membre de la monarchie britannique.

Angela Levin a cité dans son livre une proche de Camilla qui lui avait dit à l'époque: "Camilla ne veut voir personne rencontrer des difficultés et elle adore Meghan."

Malgré les efforts déployés par Camilla, Angela Levin a affirmé que la duchesse "semblait s'ennuyer" lorsqu'elles se rencontraient et "préférait suivre son propre chemin et faire à sa manière" en se taillant un nouveau rôle au sein de "The Firm".

L'auteure a également loué la réputation de la duchesse de Sussex au sein de la famille royale. Elle était connue comme une "travailleuse acharnée", citant son projet de livre de cuisine auquel elle a contribué et qui avait été rédigé par des survivantes de l'incendie de la tour Grenfell en 2017.

Camilla a d'ailleurs voulu rendre hommage au livre de Meghan en l'invitant à déjeuner et en ne préparant que des recettes issues de son livre. Une amie de Camilla, Lucia Santa Cruz, également invitée à ce lunch, a décrit cette attention comme "un très beau geste".