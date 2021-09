Camilla déplore le petit nombre de femmes journalistes en Afghanistan

Camilla, la duchesse de Cornouailles, a appelé à soutenir les femmes journalistes en Afghanistan alors que le pays continue de souffrir sous le régime des talibans.

S'exprimant lors d'un événement "Women in Journalism à Dumfries House", Camilla s'est entretenue avec la journaliste de la BBC Yalda Hakim, qui a récemment interviewé un porte-parole des talibans à l'antenne. La duchesse de Cornouailles a déclaré: "Avant de partir, je voulais juste dire une chose qui me semble extrêmement importante en ce moment, en particulier avec ce qui se passe en Afghanistan et les femmes journalistes qui y travaillent."

"Ce fut un plaisir particulier de parler à Yalda Hakim, qui a récemment interviewé un porte-parole des talibans avec une telle concentration et un tel sang-froid. J'ai été informée de manière fiable qu'en 2020, 700 femmes journalistes travaillaient à Kaboul. Aujourd'hui, il y en a moins de 100. Avec la perte de 600 voix, les expériences d'innombrables Afghans resteront inconnues."

Elle a ajouté: "Tous les journalistes qui se battent pour la vérité et la justice face aux représailles méritent nos remerciements et notre admiration."