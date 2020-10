Camilla "surprise" de découvrir le caractère bien trempé du prince William pendant les premières années de son mariage avec Charles

Chaque jour, nous vous révélons des passages du nouveau livre explosif écrit par Robert Lacey, biographe et historien royal qui s'est penché sur ce qu'il se passait réellement au coeur de la famille royale britannique, et sur le conflit qui déchire le prince William et le prince Harry. Aujourd'hui, le Daily Mail révèle ce que Camilla, la duchesse de Cornouailles, a pensé du prince William qu'elle a appris à connaître après son mariage avec le prince Charles.

"Dans les années qui ont suivi son mariage en 2005 avec le prince Charles, la nouvelle belle-mère de William et Harry a confié à sa famille et à ses amis proches qu'elle était surprise de découvrir leur personnalité, surtout celle du prince William. "Ce garçon a du caractère!", aurait-elle confié à qui veut l'entendre.

Camilla aurait été horrifiée par les colères que le jeune William pouvait faire à certaines occasions contre son père - sans se soucier de la présence de sa belle-mère. Les disputes pouvaient été bouleversantes, William se mettant à crier et Charles se soumettant docilement.

Ces épisodes étaient décrits comme "pénibles", par Camilla qui estimait que William ne voulait pas retenir sa colère ou ses sentiments négatifs.

Dans le royaume du jeune William, tout devait être parfait - et si son père avait échoué d'une manière ou d'une autre à ses attentes de père modèle, il lui confiait souvent sa frustration.

Le prince Charles a bien compris qu'aux yeux de son fils aîné, il n'a pas été à la hauteur et qu'il n'est pas considéré comme un père merveilleux.

Et le livre de revenir sur un épisode récent de cette rancoeur qui anime le prince William. En 2017, en marquant le 20ème anniversaire de la mort de Diana, William s'est montré farouchement intransigeant en refusant d'évoquer son père qui s'était retrouvé avec deux fils orphelins.

Le bureau royal des relations publiques du prince Charles avaient supplié le jeune prince de donner à son père une sorte de signe de tête qlors qu'il s'exprimait devant les journalistes lors de la projection du documentaire ITV "Diana, notre mère", mais le prince William a catégoriquement refusé.

William n'était tout simplement pas prêt à prétendre que Charles, bourreau de travail, avait réussi à endosser parfaitement le rôle de parent célibataire en charge de ses fils qu'il avait toujours promis.

Depuis le départ de Harry, le prince Charles et son fils William se sont beaucoup rapprochés.

Ils comprennent maintenant clairement la nécessité de travailler en étroite collaboration pour l'avenir de la monarchie. Les querelles du passé seraient bel et bien enterrées.