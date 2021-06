Carole Middleton a appris au prince William "comment fonctionne une famille aimante"

Carole, la mère de la duchesse de Cambridge, a apporté un "vrai sens de la normalité au milieu de tout ce chaos" au duc de Cambridge depuis qu'il a épousé Kate en 2011, a déclaré la biographe royale Angela Levin au Sun.

La fondatrice de l'entreprise de fournitures de fête Party Pieces, âgée de 66 ans, aurait agi comme une seconde mère pour le prince William, a affirmé l'auteure.

Cette déclaration intervient alors que les frères ont mis leurs différends de côté jeudi pour assister à l'inauguration d'une statue en hommage à leur défunte mère, la princesse Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

William a été accepté et soutenu par sa belle-mère. Ils sont devenus extrêmement proches depuis qu'il a commencé à sortir avec Kate à l'université.

Angela Levin a expliqué que Carole "le faisait se sentir en sécurité, à l'aise et protégé et il n'avait pas à s'inquiéter de ce qu'il disait ou à être responsable de ses émotions.''

L'auteure ajoute que le prince a appris, grâce au foyer de Kate, comment fonctionne une "famille aimante et solidaire". Plus tôt cette année, il a été rapporté que le duc et la duchesse de Cambridge se sont appuyés sur Carole, "immensément influente", depuis que le prince Harry et Meghan ont quitté l’Angleterre. Elle a été un véritable soutien pour le couple.



Les parents de Kate ont apporté à William fun havre de paix.