Ce geste SECRET du prince William envers une femme éplorée

Dans un geste d'altruisme, le duc de Cambridge a écrit une lettre de condoléances sincère à Sandra Garza, la petite amie de longue date de Brian Sicknick, officier de la police du Capitole, décédé en janvier 2021.



Lors d'une émission sur CNN aux côtés du journaliste Jake Tapper, Sandra a révélé comment le prince William lui a envoyé cette lettre touchante en novembre 2021. Visiblement émue par son geste, Sandra a expliqué que sa lettre avait "honoré la mémoire de Brian et avait "reconnu sa douleur".



"Trump ne se soucie pas des forces de l'ordre ou de Brian, et pourtant, le Prince William a pris le temps de me tendre la main... Je pense que c'est une personne belle et merveilleuse."



La lettre disait : "S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous dérange, mais je voulais vous écrire et vous faire savoir combien je suis désolé de la mort de votre partenaire Brian. Ayant récemment regardé un documentaire sur les événements déchirants qui se sont déroulés au Capitole, je voulais reconnaître le patriotisme et l'altruisme de Brian. Au dire de tous, Brian a fait preuve de bravoure dans l'exercice de ses fonctions et, malgré ses blessures, il a continué à faire tout son possible pour protéger les personnes à l'intérieur. Je suis terriblement attristé d'apprendre qu'il est décédé le lendemain et j'espère que vous pourrez trouver un peu de réconfort en sachant que c'est grâce à des agents des forces de l'ordre comme Brian que la situation n'a pas dégénéré et que la démocratie a été respectée."



Le Prince William a conclu en disant : "Je sais que les mots ne peuvent espérer vous apporter du réconfort en ce terrible moment, mais je voulais vous faire savoir que vous et la famille de Brian êtes très présents dans mes pensées."