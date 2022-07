Ce gros malentendu entre la Reine Elizabeth et le prince Harry quelques jours avant la naissance de Lilibet...

C'est un vrai mystère qui entoure le duc et de la duchesse de Sussex. Quelques jours après la naissance de Lilibet, un correspondant royal de la BBC avait soutenu que le couple n'avait pas demandé l'accord à la Reine pour donner à sa fille le surnom de la monarque.

En réponse, le prince Harry et Meghan avaient lancé une attaque juridique sans précédent contre la BBC, affirmant que cette histoire était "fausse et diffamatoire".

Le porte-parole du couple avait même déclaré: "Le duc a parlé avec sa famille avant l'annonce. En réalité, sa grand-mère a été le premier membre de la famille qu'il a appelé. Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle n'avait pas été favorable, ils n'auraient pas utilisé le nom."

Selon Nicky Haslam, un ami proche de la famille royale cité dans le Daily Mail+, il y aurait eu en réalité un malentendu entre le prince Harry et sa grand-mère, la Reine.

Nicky Haslam affirme que la Reine avait eu l'impression que l'enfant, né en juin dernier, s'appellerait Elizabeth et a été très surprise de découvrir que le couple l'avait, en fait, appelée Lilibet, qui est le surnom intime de la monarque.

Et Haslam de développer: "J'ai entendu qu'il [Harry] l'a appelée et a dit:" Nous voulons appeler notre fille après toi, Granny". Et elle a dit: "Comme c'est charmant de ta part, merci", pensant que ce serait Elizabeth. "Alors ils ont obtenu la permission, mais ils n'ont pas dit le nom."

La Reine aurait été très surprise d'entendre qu'il s'agissait en fait de Lilibet. Lilibet a d'importantes connotations sentimentales pour la reine car c'était le nom utilisé en privé pour elle par son père, George VI, et par son défunt mari, le prince Philip.

S'exprimant dans le podcast "The Third Act", Nicky Haslam se demande pourquoi Harry et Meghan n'ont pas nommé le bébé après la mère de l'ancienne actrice américaine.

"Pourquoi diable n'ont-ils pas appelé ce bébé Doria?" demande-t-il. "C'est le plus beau prénom de tous les temps."