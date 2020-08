Ce portrait de famille immortalisé sur fond de TENSIONS:"C'était un CAUCHEMAR absolu"

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations.

L'un des passages de ce livre est consacré au célèbre portrait de famille publié à l'occasion des 70 ans du prince Charles. Cette photo du prince de Galles avec sa famille a été un "cauchemar absolu'' à organiser car les fils de Charles, William et Harry "ne voulaient pas se voir", révèlent les auteurs.

Cette photo publiée en 2018 mettait en vedette l'héritier du trône, Charles, assis sur un banc avec le prince George sur ses genoux et son épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles et la princesse Charlotte à ses côtés. Derrière eux, se trouvaient le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge tenant le prince Louis dans ses bras. Les nouveaux mariés, Harry et Meghan avaient l'air très souriants et resplendissants.

Pourtant derrière ces apparences, la réalité était toute autre. Une source a révélé qu'il était difficile de s'arranger car "ni William ni Harry n'ont fait beaucoup d'efforts pour se rendre disponibles'', les auteurs du livre décrivant la relation entre William et Harry comme "très compliquée''.

Ces révélations font partie d'une litanie de déclarations explosives faites dans la nouvelle biographie de Harry et Meghan, Finding Freedom.

Après la lecture de cet ouvrage, beaucoup d'éditorialistes britanniques s'étonnent ce mercredi matin des louanges faites au couple dans le livre par les auteurs et une armée d'amis et de sources anonymes. Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand fournissent en effet des comptes rendus très détaillés des moments intimes et des pensées intérieures du couple - mais le duc et la duchesse de Sussex affirment qu'ils n'ont pas été interviewés et n'ont pas contribué au livre. Plusieurs journalistes se demandent pourquoi Meghan et Harry, très soucieux de préserver leur vie privée, ne lancent-t-ils pas une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de cet ouvrage, comme ils le font quand des publications sont écrites à leur sujet. Mystère...