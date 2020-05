Ce terme utilisé pour parler de Meghan Markle qui met le prince Harry en colère

Lorsque Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de quitter l'Angleterre pour s'installer outre-Atlantique, certains médias ont employé le terme "Megxit".

Cette appellation, faisant référence directe au Brexit, laisse à penser que la duchesse de Sussex serait responsable de leur départ. En vérité, Harry déteste l'idée qu'on puisse penser cela : il serait même très "énervé" d'entendre parler de "Megxit".

"Cela donne l'impression que cette décision vient de Meghan. La réalité, c'est qu'Harry l'a prise. Leur autobiographie va le démontrer. Il était malheureux depuis un long moment (...) Meghan l'a soutenu", a expliqué une source au Sun.

Le prince prend ses responsabilité et assume ses choix. Hors de question pour lui de laisser Meghan essuyer les plâtres d'une décision qu'ils ont prise à deux.

La sortie du livre Finding Freedom : Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family est prévue pour le 11 août prochain. Il a été écrit par deux spécialistes des têtes couronnées, Omid Scobie et Carolyn Durand, et risque bien de connaître un grand succès.