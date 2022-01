Cet appel téléphonique qui a surpris Kate Middleton pour ses 40 ans

Ce dimanche 9 janvier, Kate Middleton fêtait ses 40 ans. Un anniversaire qui n’est pas passé inaperçu. Même en froid, Meghan Markle et le prince Harry ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à leur belle-sœur, comme le révèle un expert de la famille royale au média Us Weekly.

Ce dimanche 9 janvier, Kate Middleton soufflait sa quarantième bougie. Si elle a reçu de tendres messages de la part de la reine Elizabeth II et du prince Charles. Elle ne s’attendait surement pas à recevoir un appel téléphonique du prince Harry et de Meghan Markle. Comme le révèle l’expert royal Christopher Andersen à US Weekly: "le couple a passé un appel en visio. Harry et Meghan lui ont souhaité un joyeux anniversaire. C’était très privé", a-t-il affirmé.

Si cet échange est resté secret, le couple qui vit maintenant en Californie n’a pas publié de photo sur les réseaux sociaux comme ils ont pu le faire deux ans auparavant. L’expert royal explique que Meghan et Harry avaient affiché publiquement leur affection pour Kate Middleton à l’occasion de son 38e anniversaire en 2020, mais en deux ans, les choses ont bien changé dans la famille royale britannique. "Cette fois, tout est resté privé", précise Christopher Andersen. Peut-être que ce geste de sympathie aidera à apaiser les tensions entre les deux couples princiers.

Kate prête à apaiser les tensions ?

Depuis que Meghan et Harry ont décidé de rompre avec la famille royale britannique, l'ambiance n'est pas au beau fixe chez les Windsor. De plus, leur interview avec Oprah Winfrey n’a rien arrangé. Toutefois, Kate Middleton est prête à apaiser les tensions. Selon un autre expert royal, Stewart Pearce, les deux couples seraient régulièrement en contact grâce aux nouvelles technologies. D’après ce dernier, le duc et la duchesse de Cambridge discutent de manière informelle avec Meghan et Harry. Stewart Pearce assure que Kate et William respectent la nouvelle vie des Sussex.

Bien que le dialogue semble être renoué, il reste encore quelques sentiments de colère dans le chef du prince William. Seul le temps pourra réparer ses vieilles blessures.