Cette question indiscrète posée par un enfant au roi Charles III pendant une visite à Londres

Le nouveau roi d’Angleterre est partout et à la conquête du cœur des Britanniques qui sortent de 70 ans de règne par Elizabeth II. Préparé à prendre la place de sa mère depuis longtemps, Charles III est cependant plutôt à l’aise sur le terrain, qu’il sillonne depuis plusieurs semaines maintenant.

Ce mardi 18 octobre, Charles III était en visite dans l’est de Londres, dans une école primaire où est appliqué un projet d’insertion sociale positive appelé Zero Walthamstow. Le roi y a rencontré des enfants participant au projet et venus le saluer.

Dans la foule de ces écoliers, l’un d’entre eux a tenté avec toute l’innocence du monde de lui poser une question quelque peu indiscrète. "How old are you?", interroge-t-il d’une petite voix fluette.

Oui, cet enfant vient de demander au roi lui-même quel âge il avait… Ce qui semble en réalité plutôt amuser le souverain britannique, âgé de 73 ans, qui lui a répondu non sans humour, "I let you guess", soit "Je te laisse deviner". Une séquence peu ordinaire dans la famille royale!