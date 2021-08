Charlene de Monaco: cette publication mystérieuse avec son époux le prince Albert

La princesse Charlène de Monaco a dû subir une opération le 13 août dernier en Afrique du Sud, où elle est exilée à cause de problèmes dans la sphère ORL qui l'empêchent de prendre l'avion et de retourner sur le Rocher. Comme il était convenu, son époux, le prince Albert, et ses enfants, Jacques et Gabriella sont venus lui rendre visite pendant sa convalescence après de longues semaines d'attente et avant d'entamer la rentrée scolaire à Monaco.

Ce mercredi, la princesse a publié sur son compte Instagram des photos de famille, en légendant qu'elle était "ravie" de retrouver sa famille. Sept heures plus tard, Charlene a publié deux photos du couple princier... sans légende.

Sur le premier cliché, Charlene et Albert partagent une étreinte. Sur le deuxième, ils sont l'un à côté de l'autre. Les commentaires laissés sous ces clichés se réjouissent pour leurs retrouvailles mais ils constatent aussi que la princesse a l'air "épuisée", ou "triste".

La princesse réside depuis plusieurs mois en Afrique du Sud, son pays d'origine, officiellement convalescente après une infection oto-rhino-laryngologique mais elle s'y chercherait une maison, selon Bunte.



Ancienne nageuse, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978, est l'épouse du prince de Monaco depuis 2011. Les dix ans de mariage n'avaient pu être fêtés le mois dernier en Principauté en raison de l'absence de Charlene.