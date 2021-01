Charlene de Monaco évoque sa coiffure punk et son époux Albert dans une interview vérité

La famille princière de Monaco crée la surprise cette semaine en faisant la Une du magazine Point de Vue avec un nouveau portrait officiel. Dans une interview à coeur ouvert la princesse se confie sur sa coiffure excentrique qui a suscité beaucoup d'intérêt en cette fin du mois de décembre (et qu'elle n'avait pas lors de la réalisation de cette photo), et sur sa relation avec son époux. Selon le Daily Mail, début février, le prince Albert a été cité à comparaître devant le tribunal de Milan pour une reconnaissance de paternité. Un enfant qui serait né alors qu'il était déjà avec la nageuse sud-Africaine.

Sur ce look punk, Charlene ne cache pas qu'elle aime changer de coiffure. Ce crâne à moitié rasé qu'elle a affiché en décembre est moins conventionnel, mais cette coiffure lui plaisait "depuis longtemps". Elle a donc franchi le pas: "Le style me plaît, c'est tout. Certes, je suis probablement, de tous les membres des familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différences, mais je continuerai. C'est mon choix".

Elle ne comprend pas trop l'intérêt que cela a suscité mais ne s'en soucie guère: "Ce qui compte c'est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et l'aime aussi."

La princesse a également évoqué sa relation avec son mari qu'elle veut montrer plus forte que jamais.

S'adressant à Point du Vue, elle a expliqué que quand son époux avait des problèmes, il lui en parlait et qu'elle lui réassurait souvent qu'elle resterait à ses côtés quoiqu'il arrive: "Je suis à 1000% avec mon mari", a-t-elle affirmé.