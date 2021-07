Charlene de Monaco met FIN aux rumeurs sur son couple: "C’est une période difficile pour moi" (vidéo)

Depuis près de 3 mois déjà, Charlene de Monaco est bloquée en Afrique du Sud, loin de son mari et de ses deux enfants. Son absence depuis le mois de mai dernier donne de l'eau au moulin de ceux qui soutiennent que son couple avec le prince souverain Albert II est dans une mauvaise passe. La presse people fait ses gros titres, en insinuant que la princesse, séparée de son mari, prend du recul sur ses terres natales en Afrique.

Victime d'une infection ORL

Pourtant, officiellement, la mère de 43 ans est victime d'une infection ORL, qui l'empêche de reprendre l'avion pour rejoindre sa famille. A cette épreuve s'ajoute un timing malheureux, puisqu'elle et Albert II devaient fêter leur 10 ans de mariage ce 1er juillet.

Sur Instagram, Charlene de Monaco a publié plusieurs vidéos retraçant les moments forts de ses 10 ans de mariage. Malgré cette magnifique preuve d'amour, elle vient d'accorder une interview à Channel24. La souveraine, qui a dû être hospitalisée, a très mal vécu ce moment: "C’est une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent beaucoup."

"Albert est mon roc et ma force"

Malgré tout, elle garde évidemment contact avec son mari, qui a su être présent pour elle, même à distance. "Albert est mon roc et ma force. Sans son amour et son soutien, je n’aurais pas pu traverser cette période douloureuse."

Très attristée de ne pouvoir être aux côtés de son époux le jour de leurs 10 ans de mariage, Charlene va vite pouvoir être consolée. Albert II et les jumeaux du couple vont en effet bientôt s'envoler pour l'Afrique du Sud, selon les informations du magazine Point de vue. La petite famille avait déjà fait le déplacement en juin.

Les fans de Charlene la soutiennent dans cette période difficile. Sur Instagram, elle a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages reçus. "A toutes nos familles, amis et proches. Merci pour votre amour et votre soutien, et pour la générosité que nous avons reçue au cours de cette décennie de notre mariage. Avec gratitude, nous pouvons continuer notre travail à travers nos fondations. Merci pour les cadeaux d'anniversaire, pour votre générosité et votre confiance. Avec tout notre amour et notre respect", écrivait-elle il y a 4 jours.