Charlene de Monaco sort du silence: "Je me sens bien plus forte"

Il y a une semaine, la princesse Charlene de Monaco a subi une intervention sous anesthésie générale liée à une infection des oreilles, du nez et de la gorge. Elle se confie dans une interview parue ce vendredi.

Depuis plusieurs mois en Afrique du Sud, son pays d'origine, l'épouse du prince Albert de Monaco, 43 ans, a subi une opération chirurgicale le 13 août dernier, dont peu de détails avaient été rendus publics. Le prince Albert et leurs enfants étaient venus la rejoindre pendant sa convalescence. Vendredi dernier, elle a subi une seconde intervention qui se serait bien passée. Ce 15 octobre, elle a publié un extrait d'interview sur son compte Instagram. Celle-ci a été enregistrée dans la région du KwaZulu-Natal, à une date non précisée.

La princesse explique notamment qu'elle est "déterminée à continuer le travail" qu'elle a "commencé dans plusieurs pays d'Afrique", à savoir la sauvegarde des animaux en voie d'extinction, notamment les rhinocéros. "Conservation, préservation, restauration, éducation… C'est ce pourquoi j'ai créé ma fondation."

"Impatiente de rentrer à la maison"

Pour faire taire les nombreuses rumeurs à son sujet, elle est également revenue sur son infection. "Malheureusement, elle m'a obligée à rester ici, en Afrique du Sud. J'ai subi une première intervention chirurgicale très réussie, il y a eu des complications, j'ai subi une deuxième opération. Maintenant, je me sens bien plus forte." Charlene de Monaco se dit "impatiente de rentrer à la maison" et de voir ses enfants, Jacques et Gabriella. "Il me tarde de rentrer chez moi et de revoir mes enfants qui me manquent terriblement et qui ressentent la même chose que moi après des mois d'absence."

Début septembre la princesse avait été hospitalisée d'urgence après avoir fait un malaise en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle a contractée en mai, avait expliqué sa fondation dans un communiqué. Elle avait été admise sous un pseudonyme dans un hôpital de Durban, dans le Kwazulu-Natal (est), après s'être effondrée dans le lodge où elle séjournait depuis plusieurs mois.

Ancienne nageuse, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978, a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011. Les dix ans de mariage n'ont pas pu être fêtés en juillet en Principauté en raison de l'absence de Charlène.

Albert est le fils du prince Rainier III et de Grace Kelly, une star du cinéma américain décédée dans un accident de voiture en 1982.