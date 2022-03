Cheveux lisses et robe à paillettes: la soirée très glamour de Kate et William en tournée dans les Caraïbes (photos)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à leur première soirée de gala lors de leur tournée dans les Caraïbes, et Kate a attiré tous les regards dans une robe rose à paillettes au Bélize. Cette réception spéciale était organisée par le gouverneur général du Belize dans les ruines mayas de Cahal Pech, près de San Ignacio à l'occasion du jubilé de platine de la Reine qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne.

Pour son premier look glamour de cette tournée, Kate portait une robe longue rose métallisée de la marque britannique The Vampire's Wife, qu'elle a associée à un sac à main traditionnel Maya brodé. Elle portait également ses cheveux lisses séparés par une raie centrale élégante et portait une belle paire de boucles d'oreilles ornées de diamants.