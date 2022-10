Comment Kate Middleton arrivait à faire fuire les étudiantes très intéressées par le prince William quand ils étaient à l'université

Très peu d'entre nous ont besoin de se rappeler que la célèbre histoire d'amour du prince et de la princesse de Galles a commencé à l'université de St Andrews en Écosse.

Le couple s'est rencontré au cours de leur première année alors qu'ils vivaient tous les deux dans la même résidence universitaire. Ils ont ensuite vécu ensemble lors de leur deuxième année dans une maison louée avec trois autres copains.

Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque le prince William s'est inscrit à l'université, il s'est vite retrouvé au centre de l'attention de la gente féminine. Une situation qui le rendait alors très nerveux.

Une amie commune Laura Warshauer a confié à l'experte royale Katie Nicholl dans son livre The Future Queen, la tactique de la jeune étudiante Kate Middleton pour faire en sorte que les jeunes femmes un peu trop ambitieuses ne s'approchent de (son) William.

Il est bien connu que Kate et William étaient des amis très proches avant de devenir amoureux. Comme n'importe quelle bonne copine, Kate avait trouvé une astuce pour l'aider à sortir de situations sociales délicates.

Et Laura de se souvenir: "Une fois à une soirée, Will se faisait vraiment draguer par une fille et cela en devenait assez inconfortable parce qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser."

"Il était très poli, mais cette fille n'avait tout simplement pas compris. Tout d'un coup, Kate est arrivée derrière lui et l'a pris dans ses bras. Il a dit : "Oh, désolé, mais j'ai une petite amie", et lui et Kate sont partis en riant."

William était très reconnaissant du coup de main apporté par Kate et, selon Laura, il lui a dit "Merci beaucoup".

Selon cette ancienne camarade d'auditoire, le lien entre William et Kate était déjà très spécial: "Kate était la seule fille dans la pièce qui aurait pu faire ça. Et c'était juste un mois après que nous ayons commencé l'université."